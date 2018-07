Deel dit artikel:











Cel geëist tegen Assenaar voor geweld tegen vriendin Het OM eist drie maanden cel tegen een 37-jarige Assenaar (foto: Pixabay)

ASSEN - Voor het slaan, schoppen en bedreigen van zijn vriendin eiste het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag drie maanden cel tegen een 37-jarige man uit Assen. Bij zijn arrestatie in maart dit jaar bedreigde hij ook een politieagent.

De man is in 2007 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot vijftien jaar cel voor doodslag. Daarvan heeft hij ruim twee derde deel uitgezeten. Sinds 2015 is hij voorwaardelijk vrij. Van de 3,5 jaar cel die nog openstaat, moet hij – als het aan het OM ligt – nu ook 149 dagen uitzitten.



Overstuur

Vorig jaar trouwde hij met een vrouw uit Assen, kort nadat de twee elkaar hadden leren kennen. Sinds ze samenwoonden, hoorden buren regelmatig geschreeuw. Op 18 maart dit jaar was het heel extreem, verklaarden ze. Die middag belde de vrouw overstuur de politie. Ze vertelde dat ze was mishandeld en dat dat sinds september het jaar ervoor regelmatig was gebeurd, omdat haar man vaak agressief was.



De Assenaar ontkende dat in de rechtszaal. Hij vertelde dat zijn vrouw ziekelijk jaloers was en hem regelmatig sloeg. Op 18 maart besloot hij dat hij bij haar weg wilde. Ook toen werd zijn vrouw agressief, verklaarde hij. Hij bekende dat hij haar op dat moment twee klappen had gegeven.



Trappen en knietjes

De officier van justitie gelooft dat de verdachte de agressor was. Zijn vrouw kreeg die middag meerdere klappen, maar ook een flink aantal trappen en knietjes tegen haar bovenlijf toen ze op de grond lag, aldus de officier. Bovendien ging de Assenaar op haar handen staan. Voor eerdere mishandelingen is volgens de aanklaagster onvoldoende bewijs.



Wel vindt ze dat bewezen is dat de man dreigde de vrouw en haar kinderen te vermoorden als ze aangifte zou doen. Dat hij een van de politieagenten met de dood heeft bedreigd, bekende de man zelf.



Beelden bodycam

In de rechtszaal werden beelden van de bodycam van een van de agenten getoond. Daarop was te zien hoe agressief de Assenaar was bij zijn arrestatie. Of hij daadwerkelijk acht maanden achter de tralies verdwijnt, bepaalt de rechtbank op 14 augustus.