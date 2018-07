Dealende heler van fietsen moet cel en kliniek in

HOOGEVEEN - Voor het dealen in harddrugs, in het bezit hebben van softdrugs en het stelen van fietsen is een 35-jarige Hoogevener veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De rechtbank legde hem tien maanden cel op, waarvan zes voorwaardelijk. Daarna moet hij maximaal negen maanden worden opgenomen in een verslavingskliniek in Beilen, bepaalde de rechtbank.Op 7 maart kwam de politie naar zijn huis, omdat zijn vriendin had gebeld over huiselijk geweld. De twee hadden slaande ruzie gehad en de Hoogevener was daarna weggegaan. Toen agenten voor de zekerheid keken of de man toch niet ergens in het huis was, vonden ze vijf gestolen fietsen in de berging.De man zelf vonden ze niet veel later op het station. Hij had meer dan honderd xtc-pillen, acht gram speed en een klein beetje hennep bij zich. De Hoogevener bekende dat hij dealde. Later vond de politie nog zo’n 200 gram hasj in zijn huis.Over de fietsen verklaarde de man dat hij ze via een vriend kreeg om ze te verhandelen via Marktplaats. Hij zei dat hij niet wist dat ze gestolen waren. Van een gestolen scooter die in het schuurtje van zijn vriendin werd gevonden, bekende de man wel dat hij wist dat die gestolen was. Van de fietsen had ze man volgens de rechtbank ook kunnen weten dat ze gestolen waren. Daarom werd hij wel veroordeeld voor heling.Hij is eerder veroordeeld voor het bezit van gestolen fietsen. Tijdens de rechtszaak vertelde de man dat hij militair is geweest en aan zijn diensttijd een posttraumatische stress-stoornis heeft overgehouden. Ook daarvoor wil hij worden behandeld.