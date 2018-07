Deel dit artikel:











Staatsbosbeheer: Wolven dichter bij grens dan bekend was Er wordt gewerkt aan een draaiboek voor de komst van de wolf (foto: ANP/Ronald Wittek)

ASSEN/MEPPEN - De roedel wolven die vlak over de grens in Duitsland is ontdekt, levert volgens wolvenkenner Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer niet veel nieuwe informatie op. "Dit verandert niet zoveel aan het beeld dat we al hadden, maar het bevestigt wel dat we door moeten werken."

Geschreven door Josien Feitsma

De wolvenroedel is neergestreken op een militair oefenterrein in Meppen, 20 kilometer over de grens. Het is eeuwen geleden dat een roedel zich zo dicht bij de Nederlandse grens vestigde. Maar dat betekent volgens Pot niet dat de hele roedel de grens oversteekt en in Drenthe rond gaat lopen. "Als er voldoende rust, voldoende voedsel en een partner is, dan zal de roedel zich niet snel verplaatsen. Of ze moeten ruzie krijgen met andere wolven. Anders is het niet waarschijnlijk dat ze zich verplaatsen", legt hij uit.



De wolven waar wij in Drenthe wel mee te maken hebben zijn verstoten wolven die nog op zoek zijn naar een partner en een eigen leefgebied. "Met name de jonge wolven van één à twee jaar gaan zwerven. Als dat zover is, dan is er wel een kans dat één van die welpen wel bij ons terechtkomt."



Andere wolvenroedels

De wolven die eerder de grens over trokken komen uit andere roedels, die verder van de grens leven. "We zagen afgelopen voorjaar nog dat jonge wolven uit zo'n roedel worden verstoten en op zoek gaan naar een eigen leefgebied."



In het geval van de Meppense jongen kan het nog wel even duren, voordat het zo ver is. "Als dit welpen zijn, zijn ze dit jaar geboren. Daar krijgen we pas over twee jaar mee te maken. Dus feitelijk verandert er nu niet zo heel veel. De wetenschap is dat ze dichter bij de grens zitten dan tot nu toe bekend was."



Beleid

In de tussentijd wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een draaiboek om Nederland voor te bereiden op de komst van de wolf. "Daar zijn we druk mee bezig. Hoe doen we dat nou met al die heidegebieden waar schaapskudden rondhangen? Wat werkt wel? Wat werkt niet? En er wordt ook gesproken over hoe de schade vergoed moet worden. Het zijn nu de provincies die aan zet zijn. Verschillende partijen, zoals Staatsbosbeheer en schaapherders, denken daaraan mee", legt Pot uit.



Schade

De wolven uit de Meppense roedel hebben bij omwonende boeren nog niet voor veel schade gezorgd. Bij het Duitse faunafonds zijn drie meldingen binnengekomen van een mogelijke aanval van een wolf op vee. In twee gevallen is het zeker dat de wolf de dader is. Vergeleken met andere gebieden in Duitsland waar roedels en wolven leven, zijn dit volgens het Duitse faunafonds niet veel meldingen.