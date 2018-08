Deel dit artikel:











'Het is begin augustus en het zomerbier is al op'

VEENHUIZEN/HOOGEVEEN - De vraag naar bier is groot. Soms zelfs zo groot dat nu blijkt dat bierbrouwers niet genoeg speciaal zomerbier hebben gebrouwen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"We hebben nog wel zomerbier, maar de tap is leeg", vertelt brouwer Jan de Vries van Jonge Beer Brouwerij uit Hoogeveen. "We hebben alleen nog flesjes." De Vries merkt dat het hard gaat. Hij denkt dat dat wordt veroorzaakt door het langdurig aanhoudende zomerweer.



Ook brouwer Roderick Veuger van brouwerij Maallust uit Veenhuizen merkt dat de vraag naar bier groot is: "Het is vakantie en de recreatieparken zitten vol, de horeca neemt veel bieren af."



Tekorten

Jonge Beer Brouwerij is een kleine brouwerij, die de vraag naar frisse zomerbieren momenteel niet aankan. "Het is nog maar begin augustus en het bier is al op", zegt De Vries. "Er zijn natuurlijk nog een hele hoop andere soorten, maar met dit weer een mooi blond licht bier natuurlijk het lekkerst, en juist dat raakt op."



Brouwerij Maallust zit al aan haar maximale brouwcapaciteit. Veuger: "Meer kan er niet gebrouwen worden. Soms merk je wel dat een bier sneller wordt verkocht, maar echt een tekort aan bier hebben wij nooit gehad."



Bijbrouwen is geen optie

Voor De Vries is het onmogelijk om nu nog extra zomerbier te produceren. "Bijbrouwen is eigenlijk geen optie, want dat bier is pas over twee maanden klaar en dan zitten we alweer aan het bockbier. Maar gelukkig is er nog ander bier, dus we hoeven niet te verdorsten!"