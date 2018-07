Coevordenaren dringen door tot EK-finale jeu de boules

COEVORDEN - Mark Brouwers en Erik Grootte uit Coevorden hebben zich door de eerste ronde van het EK jeu de boules gegooid. In november wacht hun de finale in Frankrijk.

Donderdag was in Waterloo de aftrap. Van de vijf wedstrijden hebben de Drenten er drie gewonnen. "Rusland, Litouwen en Engeland zijn verslagen. Van België en Luxemburg verloren we", zegt de 28-jarige Brouwers.Net als in Nederland was het behoorlijk heet in België. "Het toernooi was naar binnen verplaatst. Maar ook in de hal was het bloedheet. En omdat er kledingvoorschriften zijn, moesten we spelen in een lange trainingsbroek. Lekker zweten dus."Er werden vier voorrondes gespeeld, zoals die in Waterloo. Daarvan zijn zestien teams overgebleven. Waaronder de Duitse club van de Drenten. "Ik heb een aantal jaren in Nederland gespeeld en toen kwam deze Duitse club voorbij. Het leek me een mooie uitdaging om op een niveau hoger te spelen. Bovendien speelde Erik daar ook al een jaar, met wie ik al zestien jaar jeu de boul", zegt Brouwers.Vorig jaar zijn de twee met hun club kampioen geworden en mogen om die reden meedoen aan het EK. In november strijden ze om de eerste plaats. "Om ons voor te bereiden spelen we nog een aantal grote toernooien van tevoren. Daar komen de beste clubs, waardoor we goede tegenstand hebben."