Droogte doet Drentse sportvelden geel kleuren De droogte zorgt voor dorre sportvelden (foto: RTV Drenthe)

GIETERVEEN/AALDEN - Door de felle zon en de spaarzame druppen regen, kleuren veel grasvelden geel. Golfbanen en voetbalvelden vormen geen uitzondering.

"Kijk, dit is een melde, een plant die we niet gezaaid hebben, maar zich laat zien vanwege de weersomstandigheden. En hier heb je kraaienpoten, ook die zijn in grote getale aanwezig", zegt Mark Bijkerk. Hij houdt zich bezig met het voetbalveld van V.V. Gieterveen. "Hopelijk veranderen die omstandigheden snel, want op deze manier zal het lastig worden om het veld goed te krijgen voor het nieuwe seizoen."



Mocht het weer omslaan, dan kan er over vijf weken zomaar mooi groen gras liggen, zegt hij. "Maar op dit moment is het het meest ongunstige weer waar we in decennia mee te maken hebben gehad. Ik heb geen glazen bol, maar het lijkt moeilijk te worden."



Geel het nieuwe groen

Bij golfbaan De Gelpenberg in Aalden zijn ze minder somber gestemd door het weer. "Geel is het nieuwe groen", zegt Ellen Kroeg van de golfvereniging. "Het gras kleurt met het seizoen mee. Bij regen is het groen, blijft het droog, dan is het geel." En dat is niet erg, zegt ze. "Zolang de green, de voorgreen en de tee maar strak en groen zijn. En dat is hier het geval."



Een man die aan het golfen is, stoort zich evenmin aan het geel gekleurde gras. "Ik heb op banen in Schotland en Zuid-Afrika gespeeld. Daar zien de banen er net zo uit door de droogte. Dit doet me dus een beetje terugdenken aan mooie vakanties."