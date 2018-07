Deel dit artikel:











Verdachte oplichting na zes jaar voor de rechter De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

HOOGHALEN - “Deze zaak had veel eerder op zitting moeten staan en daarin treft het Openbaar Ministerie blaam.” Dat zei een schuldbewuste officier van justitie vandaag tegen een verdachte van oplichting vanuit een bedrijfspand in Hooghalen. Ze eiste zes jaar na zijn arrestatie 180 uur werkstraf tegen de 43-jarige man uit het Friese Haskerhorne.

Waarschijnlijk is het strafdossier van de Fries op een verkeerde stapel beland, waardoor hij jarenlang in de kast bleef liggen; de officier van justitie kon het niet meer precies achterhalen, erkende ze. Door het extreme tijdsverloop en omdat de man inmiddels een veel slechtere gezondheid heeft, vond ze een celstraf niet meer kunnen.



Criminele bende

De man maakte volgens de aanklaagster deel uit van een criminele bende die eind 2011 en begin 2012 opereerde vanuit een bedrijfspand in Hooghalen. De groep bestelde voor duizenden euro’s spullen, zoals gereedschap en bouwmaterialen bij meerdere bedrijven, die ze niet betaalde. De goederen werden doorverkocht.



De andere bendeleden werden eind 2012 door de Asser rechtbank veroordeeld tot straffen tot één jaar cel. Een destijds 51-jarige Assenaar zou het brein achter de oplichtersbende zijn geweest. De 43-jarige Fries zou de spullen hebben besteld, een stel uit Coevorden nam ze in ontvangst en een destijds 53-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats hield gedupeerde ondernemers aan het lijntje. De criminelen gebruikten verzonnen namen en richtten het pand in Hooghalen netjes in, waardoor het leek alsof ze voor een bestaand bedrijf werkten.



Vijf bedrijven gedupeerd

Behalve lidmaatschap van een criminele organisatie wordt de Fries verdacht van het oplichten van vijf bedrijven, waaronder een verfhandel, een pompstationhouder en een bouwbedrijf. Zij werden voor duizenden euro’s gedupeerd. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie hem van valsheid in geschrifte.



De man bekende een deel van de beschuldigingen en betuigde spijt. Dat medeverdachten hem hebben aangewezen als de rechterhand van het brein van de oplichtersbende slaat volgens hem nergens op. “Ze proberen gewoon zelf hun kont ervoor weg te draaien.”



De uitspraak is op 14 augustus.