Patiënten erg tevreden over het WZA Er deden ruim 300.000 patiënten mee aan het onderzoek (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In vergelijking met andere algemene ziekenhuizen, worden de poliklinieken en de verpleegafdelingen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) het hoogst beoordeeld door patiënten.

Dat blijkt uit de resultaten van de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Ze beoordelen de poliklinieken met een 8,5 en de opnameafdelingen met een 8,6. De spoedeisende hulp krijgt een ruime 8,4.



Aanbevelen aan familie?

Er deden ruim 300.000 patiënten mee aan het onderzoek. Zij gaven hun oordeel over 29 ziekenhuizen. De vragen die ze kregen gingen onder meer over de communicatie met artsen en verpleegkundigen, het gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid. Ook werd hun gevraagd of ze het WZA zouden aanbevelen aan familie of vrienden. Hierop scoorde het ziekenhuis het hoogst in de benchmarkt. Net als op gevoel van veiligheid, bereikbaarheid, wachttijd



Verbeterpunten

Aandachtspunten van verbetering zijn voor de poliklinieken en opnameafdelingen de informatie over de medicatie en wat betreft de opnameafdelingen ook de informatie bij ontslag.



Boudewijn Ponsioen, voorzitter van de raad van bestuur, is verheugd met de uitkomst. “Wat we van patiënten terugkrijgen is dat ze zich welkom en begrepen voelen. Het zit in onze cultuur: gemoedelijk, gastvrij. Onze kernwaarden zijn ‘persoonlijk, helder en verbonden’. Die dragen we uit en patiënten herkennen ze."