Straffen tot anderhalf jaar cel voor diefstallen en bezit gestolen spullen

ASSEN - Een 29-jarige man uit Zwiggelte is voor diefstallen, heling en wapenbezit veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Na de celstraf moet hij van de rechtbank in Assen psychisch worden behandeld.

De rechtbank veroordeelde zijn 26-jarige handlanger uit Emmen tot bijna acht maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk voor diefstallen en heling. Hij kreeg daarnaast nog 240 uur werkstraf. Samen moeten de mannen ruim 6.600 euro terugbetalen aan een gedupeerd bedrijf.In februari hield de politie de drie mannen aan voor een serie bedrijfsinbraken in onder meer Assen, Hoogeveen en Groningen. In Assen werd een bedrijf dat hondenvoer verkoopt in januari dit jaar voor meer dan 10.000 euro gedupeerd doordat ’s nachts vierhonderd zakken voer en een trilplaat werden gestolen. Een Asser bedrijf dat gespecialiseerd is in vloerverwarming werd in dezelfde maand vrijwel helemaal leeggeroofd. De schade: 60.000 euro.Ook een bakkersbedrijf in Hoogeveen en een bouwbedrijf dat spullen in Hooghalen had gestald werden voor duizenden euro’s bestolen. Telkens werd dezelfde bestelauto bij de panden gezien: die van de Emmenaar. Uiteindelijk werd een flink deel van de gestolen spullen teruggevonden in garageboxen in Assen-Zuid, die de mannen huurden.De Zwiggelter bekende dat hij de gestolen spullen doorverkocht, omdat hij in geldnood zat, omdat zijn baas hem niet betaalde. Hij ontkende dat hij zelf de dief was. De Emmenaar, die een oud ijzer- en machinehandel heeft, zei dat hij een deel van spullen via een opkoper had gekocht en niet wist dat ze gestolen waren.Er is volgens de rechtbank te weinig bewijs om te mannen te veroordelen voor de inbraken bij de bedrijven in Assen en Hoogeveen. Heling – het bezit van de buit – is bewezen. Ook oordeelde de rechtbank dat wel vaststaat dat het duo twee nachten achter elkaar bouwmaterialen, kabels en gereedschap hebben gestolen in Hooghalen.De Emmenaar is daarnaast veroordeeld voor een bedrijfsinbraak in Groningen en de Zwiggelter voor het stelen van vaten olie in Emmen. Bij hem is ook een balletjespistool – een verboden wapen – gevonden.Omdat de rechtbank minder inbraken te bewijzen vindt, vallen hun celstraffen wat lager uit dan het Openbaar Miniserie twee weken geleden eiste.Een 39-jarige man uit Hoogeveen, die verdacht werd van heling is helemaal vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Tegen hem was 120 uur werkstraf geëist.