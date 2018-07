LTO: Crisismaatregelen voor boeren en tuinders wegens droogte

ASSEN - Er moeten crisismaatregelen komen voor boeren en tuinders. Dat vindt land- en tuinbouworganisatie LTO. Aanleiding voor de oproep is de huidige droogte, die de grootste ooit in Nederland is.

Drie crisismaatregelen zijn het dringendst en daar moet minister Schouten van Landbouw zich sterk voor maken, zegt de belangenvereniging. Zo moeten boeren en tuinders meer en langer kunnen beregenen, meldt de NOS . Verder moeten boeren voedergewassen kunnen telen voor het vee voor de winter en moeten ze langer de tijd krijgen om mest uit te rijden."De gewassen sterven op het land als ze geen water krijgen", aldus LTO-voorman Marc Calon. "Waterschappen moeten toestemming geven om meer en langer te beregenen." Het is volgens hem begrijpelijk als het overdag niet mag, maar voor 's nachts moet een uitzondering worden gemaakt.Daarnaast groeit er geen gras en mais en eten koeien nu al van de wintervoorraad. "Dat betekent dat er helemaal geen voorraad is voor de winter en zonder wintervoer zullen er dieren geslacht moeten worden anders sterven ze van de honger." LTO wil uitzonderingen op de regels en voedergewassen inzaaien in de herfst in plaats van vanggewassen.Importeren van voer uit het omringende buitenland is geen optie, zegt Calon, want daar is het ook droog en heerst een tekort.Als derde maatregel wil LTO dat boeren twee weken langer mest kunnen uitrijden. Dat voorkomt een mestoverschot en zorgt ervoor dat gewassen aan het eind van de zomer nog zo veel mogelijk kunnen groeien.