Rennerslijst de Gouden Pijl weer wat langer De lijst van deelnemers van de Gouden Pijl wordt steeds langer (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - Nieuwe namen op de deelnemerslijst van de Gouden Pijl. Ramon Sinkeldam, Koen de Kort, Boy van Poppel, Maurits Lammertink, Laurens ten Dam en Bert Jan Lindeman springen zondag ook op het zadel in Emmen.

Eerder werd al bekend dat Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan Groenewegen en Niki Terpstra meedoen aan het wielerevenement.



Sinkeldam eindigde vorig jaar als derde bij de Gouden Pijl. In datzelfde jaar werd hij Nederlands Kampioen. Emmenaar Bert-Jan Lindeman ging er in 2017 vandoor met de Peter van Putten-Prijs. Deze is bedoeld voor de meest strijdlustige renner van die dag.