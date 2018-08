Zeer grote brand bij recyclingbedrijf in Nieuw-Dordrecht [update]

NIEUW-DORDRECHT - Bij een recyclingbedrijf aan de Oosterwijk Westzijde op een industrieterrein in Nieuw-Dordrecht woedt een grote brand.

De brand woedt in een tien meter hoge bult met vooral plastic afval, sloopafval en hout. Het vuur werd rond kwart over zeven ontdekt. De brand wordt door de brandweer als 'zeer groot' betiteld. Korpsen uit Emmen, Klazienaveen, Coevorden, Emmer-Compascuum en Schoonebeek bestrijden het vuur. Ze gebruiken water uit een nabijgelegen kanaal.Meerdere straten in de omgeving van het bedrijf zijn door de Veiligheidsregio Drenthe afgezet. Behalve de Oosterwijk Westzijde zijn dat de Willem Barentszstraat, en de Olivier van Noortstraat.De zwarte rookpluimen zijn in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft een NL Alert verstuurd. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook."Er ligt niet direct een woonwijk bij in de buurt. Het waait niet hard en de rook trekt omhoog. We weten nooit precies waar de rook heen gaat’’, aldus een woordvoerster in antwoord op de vraag of omwonenden er veel last van zullen hebben.Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De brandweer is naar verwachting nog uren bezig met blussen. Een opslag met autobanden wordt uit voorzorg natgehouden. Op het moment dat de brand begon, waren de twee zonen van de eigenaar op het terrein aanwezig. Zij zijn niet gewond geraakt.