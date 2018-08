Sanne Bouwmeester vijfde op WK tijdrijden voor studenten

WIELRENNEN - Sanne Bouwmeester is vijfde geworden op het wereldkampioenschap tijdrijden voor studenten in het Portugese Braga.

De Westerborkse deed 26 minuten en 46 seconden over de tijdrit van 17 kilometer. Ze was daarmee kleine minuut langzamer dan winnares Tereza Korvasová uit Tsjechië. De tweede plaats ging naar de Poolse Marta Lach. De Duitse Jaqueline Dietrich maakte het podium compleet.Floor Weerink uit Exloo eindigde op de vijftiende plaats. Zij deed een half uur en 38 seconden over het parcours.