Welk goed doel staat komend seizoen op shirt FC Emmen?

VOETBAL - FC Emmen en hoofdsponsor Hitachi Capital Mobility schenken de achterzijde van het nieuwe shirt aan een goed doel of maatschappelijk initiatief.

Gedurende het hele seizoen in de Eredivisie krijgen drie goede doelen of maatschappelijke initiatieven de mogelijkheid om met hun logo op het shirt van FC Emmen te staan. De club wil daarmee zoveel mogelijk aandacht vragen voor het goede doel of een maatschappelijk initiatief."Goede doelen of maatschappelijke initiatieven die binnen het maatschappelijke karakter van FC Emmen, de hoofdsponsor en de regio vallen, kunnen middels het Eredivisie-podium van FC Emmen hun doel en ambitie landelijke aandacht geven", aldus de club.