Gerard Kemkers gaat weer de schaatswereld in

SCHAATSEN - Gerard Kemkers uit Peize keert terug in de schaatswereld. Hij wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw talentprogramma voor schaatsers, meldt de NOS.

Onder anderen meervoudig olympisch kampioen Ireen Wüst gaat bij die nieuwe ploeg schaatsen. Zij moet het boegbeeld worden.De nieuwe ploeg krijgt financiële steun van investeringsmaatschappij Infentos. Dat bedrijf wil op een duurzame manier talenten coachen.Ik kwam in gesprek met Infestos over hun plannen en er was direct een klik", vertelt Kemkers bij de NOS . "Pas later kwam een schaatsploeg ter sprake. De grote behoefte aan ondersteuning in die sport heeft ervoor gezorgd dat alles heel snel is gegaan." Het project heeft nog geen naam.Volgens coach Peter Kolder gaat het nieuwe talentenprogramma zich niet alleen op schaatsen richten. "Gerard vindt dat talent in Nederland beter begeleid moet worden. Hij had een partij gevonden die hem daarin steunt. Zo is het begonnen. Het gaat zeker niet alleen om het schaatsen, maar in deze sport willen we wel een begin maken. Maar het is de bedoeling dat talenten uit allerlei sporten aan bod komen", aldus Kolder.