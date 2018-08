Vrijbuiter in Roden failliet

RODEN - Kampeerhal Vrijbuiter in Roden is failliet. Ook de andere drie filialen van de kampeerzaak, elders in Nederland, zijn door de Rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard.

Het personeel, zo'n driehonderd medewerkers in de zomerperiode, is ontslagen. De medewerkers zijn nog wel aan het werk, omdat de winkels gewoon open zijn.Het bedrijf is volgens de curatoren ten onder gegaan aan een combinatie van te ambitieuze groeidoelstellingen, langjarige verplichtingen en tegenwind voor de detailhandel in het algemeen.Vrijdag 20 juli vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. Het doel was om een overnamekandidaat te vinden, zodat een faillissement kon worden voorkomen. Ondanks dat zich meteen geïnteresseerden meldden, lukte het volgens curator Harm-Jan Meijer niet om een faillissement te voorkomen."Bij een situatie van uitstel van betaling moet sprake zijn van tijdelijke betalingsonmacht. Het moet duidelijk zijn dat het bedrijf na een tijdje de schuldeisers weer kan betalen. Mijn collega en ik hebben de afgelopen week geconstateerd dat dat vooruitzicht er onvoldoende was", zegt curator Meijer."Kopers willen een bedrijf eigenlijk bijna nooit buiten faillissement overnemen, omdat ze dan wettelijk verplicht zijn al het personeel over te nemen. Ze zijn dan minder flexibel dan wanneer een bedrijf failliet is. Daarom hebben we toch gekozen voor een faillissement", zegt Meijer."Inmiddels is er een biedingsprocedure in gang gezet. Tot komend weekend kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen. We gaan kijken wat dat oplevert en dan met bieders in gesprek."Vrijbuiter werd in 1985 opgericht en is een begrip onder kampeerders. Behalve in Roden heeft het bedrijf filialen in Zaandam, Gouda en Roermond. Ook het filiaal van De Waard Tenten in het Gelderse Heerde, dat onder Vrijbuiter valt, is failliet.