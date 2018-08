Stelling: Ik vlieg niet binnen Europa vanwege het milieu

ASSEN - Het moet afgelopen zijn met het vliegen binnen Europa.

Dat stelt Jan Mertens van denktank Oikos in Dagblad van het Noorden. Het gevlieg is een zware last voor het milieu. "Onze voetafdruk op onze planeet is veel te groot", zegt Mertens. Hij vindt dat het vliegen binnen de EU sterk moet worden ontmoedigd en hij ziet het liefst dat we ermee stoppen."Het moet er een keer van komen. Als we vanaf nu minder vliegen, dan kunnen onze kleinkinderen ook nog vliegen. De ruimte voor ons klimaat is al klein. Waarom zouden we die nog verder om zeep helpen nu het aantal vluchten spectaculair blijft groeien? Dat roept om forse maatregelen."Pak jij het vliegtuig nog voor vluchten binnen Europa? Of houd je rekening met het milieu en kies je een alternatief, zoals de trein?