Nablussen brand recyclingbedrijf Nieuw-Dordrecht kan nog dagen duren

NIEUW-DORDRECHT - De brandweer is nog dagen bezig met het blussen van de brand bij een recyclingbedrijf in Nieuw-Dordrecht.

"Het kan nog wel één of twee dagen duren voordat deze brand is geblust. Bij een brand in een afvalhoop is dat gebruikelijk, omdat je toch ziet dat het blijft smeulen. Het is lastig om het helemaal goed uit te krijgen", vertelt Tessa Kluter van de brandweer.De brand brak vanmorgen rond kwart over zeven uit. Een tien meter hoge bult met plastic afval, sloopafval en hout vatte vlam. Over de oorzaak is nog niets bekend."De brand ontwikkelde zich vrij snel. Er is ook vrij veel water nodig om het vuur onder controle te krijgen. We zijn water uit het kanaal gaan halen en blussen de brand nu van twee kanten", vertelt Kluter.De gemeente meldt dat er in de omgeving van de brand metingen worden gedaan, om te kijken welke schadelijke stoffen er vrijkomen.Volgens Kluter is de rook altijd giftig. "Wij geven altijd aan: als je last hebt van de rook, sluit dan je ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit." In de omgeving is ook een NL-Alert verstuurd met een bericht van die strekking.De rookpluim van de brand is tot in de wijde omtrek te zien. Bij RTV Drenthe komen foto's binnen uit onder meer Orvelte, Wijster en Valthermond. Bekijk ze op onderstaande kaart.