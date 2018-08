De Gouden Pijl live op TV Drenthe

Zondag 5 augustus wordt voor de 41e keer de Gouden Pijl verreden. In Emmen is Tom Dumoulin de grote publiekstrekker. Dumoulin stond zondag nog als tweede op het podium van de Tour de France. Ook Dylan Groenewegen, Niki Terpstra en natuurlijk Bauke Mollema verschijnen aan de start. RTV Drenthe doet zondag live verslag van de Gouden Pijl op zowel internet als op TV.

Om 17.15 uur begint op rtvdrenthe.nl de uitzending met de tijdrit voor de profs. De wielrenners rijden een rondje, waarna ze aan het publiek worden voorgesteld. Daarna is, ook op rtvdrenthe.nl, de klassementsrit voor de mannen live te volgen. De profs rijden een puntenkoers van 45 minuten. Om de drie ronden wordt er gesprint voor punten en diegene die, na 45 minuten, de meeste punten heeft, wint het klassement.Om 19.30 uur begint de TV uitzending vanuit het centrum van Emmen met een samenvatting van de wedstrijd van de vrouwen en de tijdrit en klassementsrit van de profs. Karin Mulder ontvangt in het VIP dorp gasten en spreekt ook de wielrenners.Om 20.15 uur worden de profs traditioneel weggeschoten door het kanon voor het criterium door het centrum van Emmen. Commentaar bij de beelden wordt geleverd door RTV Drenthe verslaggever René Posthuma, geassisteerd door co-commentator Janneke Ensing, die door een blessure niet kan deelnemen aan de wedstrijd.Deze uitzending is ook te volgen op rtvdrenthe.nl en in de app. Later is De Gouden Pijl ook terug te zien op Uitzending Gemist