Op fietse: Langs de Drentsche Aa De tocht van vandaag komt langs de Kampsheide (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Stichting Het Drentse Landschap langs de Drentsche Aa.

Waar: Drentsche Aa-gebied

Vertrekpunt: Het Drentse Landschap, Kloosterstraat 5 in Assen

Afstand: 40 kilometer

Route: klik hier



Vandaag volgen we de Drentsche Aa. De tocht gaat langs het Balloërveld, de Gasterse Duinen en de Kampsheide. Het laatste natuurgebied kocht Het Drentse Landschap in voor 14 duizend gulden van de familie Oldenhuis Gratama. Het was het eerste stuk natuurgebied dat de stichting kocht.



Je vindt er heideveldjes, kletsnatte stukken heide, een ven, jeneverbesstruwelen, strubben, natte madelanden, houtwalletjes en oud eiken- en beukenbos, maar nog meer. Wat? Dat zie in deze video.







