Emmenaar gewond bij ongeluk in het Duitse Wilsum

WILSUM - Een man uit Emmen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeluk in het Duitse Wilsum, vlak over de grens bij Hardenberg.

De 51-jarige bestelautochauffeur verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, sloeg over de kop en belandde met zijn auto in een droge sloot.Het is onduidelijk hoe ernstig de Emmenaar gewond is geraakt. Volgens de Duitse politie is er in ieder geval geen sprake van levensgevaar. De schade aan de auto loopt in de duizenden euro's.