Inbraak bij zwembad in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN - Dieven hebben afgelopen nacht ingebroken bij zwembad De Buiner Streng in Nieuw-Buinen.

De daders hebben de schuifpui van het loket van het bad vernield en zijn zo binnengekomen. Ze hebben een laptop meegenomen."Ze hadden waarschijnlijk verwacht dat er ook geld lag. Maar dat laten wij er niet liggen. Ze hebben nog wel de kassalade eruit getrokken, om te kijken of er misschien nog wat geld onder lag", vertelt locatiehoofd Foppe Punter van het zwembad. Hij schat de schade op minstens 1.500 euro.Ondanks de inbraak is het bad vandaag gewoon open. "Maar bezoekers kunnen even geen koffie en ijsjes kopen. De technische recherche is nog bezig met onderzoek", aldus Punter. Medewerkers van het zwembad ontdekten de inbraak vanmorgen rond kwart voor zeven.