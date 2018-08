Directeur Vrijbuiter: Zwartste weken uit mijn carrière

RODEN - "Ik vind het vreselijk. Het is ongelofelijk zuur voor alle betrokkenen." Dat zegt algemeen directeur Ivo Richaers van kampeerwinkel Vrijbuiter.

Vanochtend werd bekend dat alle vier de Vrijbuiter-filialen in ons land, waaronder die in Roden, failliet zijn verklaard. Ook De Waard Tenten, met een winkelfiliaal in Heerde is failliet.Richaers werkt een paar jaar bij het bedrijf en is sinds één jaar directeur. "Ik heb een groot hart voor zo'n Hollandse merknaam. Het is ongelofelijk rot dat we nu in zwaar weer zitten. Dit zijn de zwartste weken uit mijn carrière tot nu toe."De directie van Vrijbuiter vroeg 20 juli uitstel van betaling aan. De bewindvoerders hebben een faillissement niet kunnen voorkomen. Er wordt nu hard gewerkt aan een doorstart. Richaers: "Ik heb wel geloof dat hier nog toekomst in zit. Daar hou ik me aan vast."De ruim driehonderd medewerkers zijn ontslagen, maar kunnen voorlopig wel aan het werk blijven, omdat de winkels de komende weken gewoon open zijn.