Vloggende visser uit Emmen vindt oud pistool

EMMEN - Eerst een fiets, toen een stuk gereedschap en dan ineens... een pistool. Jordi van der Werf uit Emmen deed de bijzondere vondst gisteren toen hij met een stel vrienden ging magneetvissen bij een bruggetje in zijn woonplaats.

Jordi vlogt in zijn vrije tijd en was aan het filmen toen hij het pistool uit het water viste. Hij is op internet gaan rondvragen wat voor pistool het zou kunnen zijn. Waarschijnlijk is het wapen gemaakt in Rusland rond 1940.De vlogger ondernam meteen actie en besloot het wapen in te leveren bij het politiebureau in Emmen. "Het was wel heel komisch. We kwamen binnen en we werden nog net niet ingerekend. Het wapen werd meteen afgepakt en toen pas konden we in gesprek gaan", vertelt Jordi.De politie bevestigt dat het pistool gisteren is binnengebracht. Er wordt onderzoek gedaan, waarbij onder meer de herkomst van het wapen wordt gecheckt en of het ooit is gebruikt.