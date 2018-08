Deel dit artikel:











'We willen het mooiste klimpark van Nederland bouwen' Tekening van hoe het park eruit komt te zien (afbeelding: Green Planet Belevenissenbos & Adventurepark)

PESSE - Ondernemer Edward Doorten van Green Planet in Pesse wil een groot klimpark bouwen bij zijn tankstation. Het park moet Green Edge Outdoor & Adventure Park gaan heten.

"Het motto van Green Planet is Today for Tomorrow, dus: vandaag bezig zijn met iets goeds voor morgen. Dat willen we ook doen op het gebied van natuur en sport. Zo ontstond het idee voor een klimpark", zegt Doorten. "Bij het tankstation heb ik nog drie hectare grond liggen. Daar is genoeg ruimte."



'Adrenalinekick'

Samen met ondernemer Richard Veldboer uit Hoogeveen bezocht Doorten een groot aantal klimparken in Nederland. "Wij willen het beste van wat we hebben gezien samenvoegen in ons park en het mooiste klimpark van Nederland bouwen. We gaan voor de maximale adrenalinekick."



Zo komt er een attractie waarin deelnemers een vrije val van twintig meter maken, legt de ondernemer uit.



Verschillende circuits

In het park komen klimcircuits voor volwassenen in meerdere moeilijkheidsgradaties. "Er zijn circuits die je alleen kunt afleggen, maar sommige zijn zo moeilijk dat je ze alleen met zijn tweeën kunt doen. Daarmee willen we ons richten op teambuilding."



Voor kleine kinderen tot 6 jaar wordt een belevenissenbos, met onder meer insectenhotels, speeltoestellen en een doolhof aangelegd. Doorten: "Voor kinderen tot 12 jaar komt er een wat stoerder parcours. Zij kunnen onder meer hutten bouwen en over hangbruggen klimmen."



Kosten

Hoeveel de aanleg van het park precies kost, laat Doorten in het midden, maar volgens hem gaat het om meer dan één miljoen euro. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage bij de gemeente. Doorten verwacht dat het Green Edge Outdoor & Adventure Park in de loop van volgend jaar of uiterlijk in 2020 klaar is.