Zwervende man vrijgesproken van mishandeling bejaarde in Emmen De rechtbank sprak de man vrij vanwege gebrek aan bewijs (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door de rechtbank in Assen vrijgesproken voor mishandeling van een 73-jarige man op het station in Emmen.

Op 17 juli had de bejaarde man de laatste bus gemist. Toen hij ’s ochtends stond te wachten op de eerste bus, kwam hij in gesprek met een andere man op het station. Volgens zijn verklaring werd hij 'vanuit het niets' op zijn oog geslagen. Ook kreeg hij een trap in zijn buik. Agenten zagen later een verkleuring rond zijn oog en een afdruk van een schoenzool op zijn T-shirt.



"Ik heb echt niks gedaan", verklaarde de 28-jarige man in de rechtbank. "Ik heb wel met hem gesproken, maar ik zou echt niet weten hoe hij aan het letsel komt. Ik heb hem niets gedaan en vind het niet eerlijk wat er allemaal gebeurt."



Proeftijden

De man heeft een fors strafblad en liep in twee proeftijden, onder meer vanwege een eerdere mishandeling van een conducteur en vanwege diefstal. De officier van justitie eiste voor deze mishandeling één maand gevangenisstraf. Ook wilde hij dat de man eerdere voorwaardelijke gevangenisstraffen van één week en vier maanden ging uitzitten.



Maar de rechter sprak de man vrij. Hij zag onvoldoende overtuigend bewijs. "Ik moet te veel aannames doen. Ik aarzel en als ik aarzel moet ik u vrijspreken", lichtte hij zijn beslissing toe.