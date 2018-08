Deel dit artikel:











Op de camping... met 300 familieleden Een deel van de familie Mostert (foto: RTV Drenthe)

WEZUPERBRUG - Ruim driehonderd kampeerders staan deze week op de camping in Wezuperbrug. Nu is dat op zich niet zo gek in de zomer, maar deze mensen zijn allemaal familie van elkaar.

De familie Mostert gaat eens in de vijf jaar een week op vakantie. Dit jaar strijken de ruim 300 familieleden neer op camping 't Kuierpadtien. De vakantie zit bomvol activiteiten zoals een dropping en een quiz.