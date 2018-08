Deel dit artikel:











Treant experimenteert met nieuw spraakalarm voor bewoners De SOS-alarmknop (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE - Bewoners van Treant-verpleeghuizen in Hoogeveen en Zuidwolde die eigenlijk niet meer zelfstandig op pad konden, kunnen dat binnenkort wel weer. Zonder dat verpleegkundigen of familieleden bezorgd raken.

Geschreven door Janet Oortwijn

De zorggroep experimenteert met nieuwe alarmering met GPS en spraakfunctie: de Zintouch. "Dit is uniek", zegt verpleegkundige Bettina Kluter, die de alarmering samen met collega's uit een werkgroep innovatie introduceerde. "Er zijn wel alarmen maar dan drukken bewoners op een knop en geven ze alarm."



Spraakfunctie bij alarm

Vaak is dan nog niet bekend wat de bewoner mankeert en waar diegene zich bevindt. "Hier kunnen we zien waar de bewoner is en als zij alarm geven, komt er een spraakfunctie vrij waarmee we met diegene kunnen praten", aldus Kluter. "Als het niet goed gaat, worden ze opgehaald."



Ook gaat er een alarm af wanneer iemand zich buiten de 'veilige zone' bevindt. "Nu kan ik hier om het gebouw lopen, maar als ik straks een scootmobiel heb wordt de zone ingesteld op ongeveer tien kilometer", zegt Klaas Seegers van de locatie Weidesteyn in Hoogeveen. Seegers heeft lichamelijk en psychosociale problemen en kan met de Zintouch gewoon een ommetje maken.



Weer zelfstandig

"Naar de visvijver of straks een boodschapje doen. Ik ben er heel blij mee en mijn vrouw ook", zegt Seegers. "Het is succesvol", aldus Kluter. "Het is ook belangrijk voor de beweging van de bewoners."



Zes mensen uit de verpleeghuizen hebben een alarmering. "In de praktijk komt het niet vaak voor dat we iemand moeten ophalen. Als er meer mensen een alarm willen, dan kan dat in overleg met de familie en verpleegkundigen", besluit Kluter.