Jeugdtour Assen neemt afscheid van supervrijwilliger Jopie Buiter vlak voor de koers (foto: RTV Drenthe)

GIETEN - Jopie Buiter uit Aduard was vandaag als eregast aanwezig bij de Jeugdtour Assen. De organisatie nam op feestelijke afscheid van 'supervrijwilliger' Buiter, die vijftien jaar als verkeersregelaar bij het evenement betrokken was.

Op zijn laatste dag werd Buiter door de organisatie meegenomen in de koers. In een busje werd hij naar verschillende plekken gebracht waar hij de koers van dichtbij kon meemaken. “Soms denk je wel verdikkeme waarom heb ik afgezegd, maar ach ja, de leeftijd he", zegt Buiter terwijl het peloton bij Bronneger voorbij raast.



'Speciaal plaatsje in mijn hart'

Buiter wordt eind dit jaar tachtig en merkt dat het allemaal wat lastiger gaat. Organisator Lineke Kerstholt van de Jeugdtour vindt het jammer dat Buiter stopt, want ze kan de vrijwilligers goed gebruiken. "Zeker zo iemand als Jopie. hij heeft echt een speciaal plaatsje in mijn hart en daarom gunnen wij hem deze mooie dag ook", aldus Kerstholt.



Buiter genoot met volle teugen van de koers. Als verrassing mocht hij ook nog assisteren bij de prijsuitreiking. "Geweldig", zegt Buiter.