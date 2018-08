Deel dit artikel:











Spareribdief moet drie weken de cel in De dief stal onder meer drie pakken spareribs (foto: Pixabay)

EMMEN - Een 40-jarige man uit Valthermond moet drie weken de gevangenis in voor diefstal van drie pakken spareribs en acht busjes kruidenmix in een supermarkt in Emmen. Daarnaast legde de rechter hem nog vijftig dagen cel op, vanwege eerdere voorwaardelijke straffen.

De man nam de goederen op 20 juli mee uit de Emté in Emmen. Hij liep in twee proeftijden, onder meer na een veroordeling in april voor diefstal van vier pakken koffie. Hier kreeg hij een gevangenisstraf van 70 dagen voor, waarvan 36 dagen voorwaardelijk. Van een eerdere veroordeling stonden nog 14 dagen open.