Deel dit artikel:











Meppelink en Keizer verslaan nummers twee van de wereld Meppelink en Keizer versloegen de nummers twee van de wereld (foto: ANP/Ronald Speijer)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sanne Keizer hebben in de groepsfase van het grote World Tour-toernooi van Wenen voor een verrassing gezorgd.

De Nederlandse beachvolleybalsters versloegen het als eerste geplaatste Canadese koppel Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes met 24-22 en 21-14.



Het duo Pavan/Humana-Paredes is de nummer twee van de wereld en als eerste geplaatst in Oostenrijk. Keizer en Meppelink staan op de wereldranglijst op de gedeelde dertiende plaats.



Achtste finales

Keizer en Meppelink, die anderhalve week geleden in eigen land Europees kampioen werden, mogen door de zege de eerste ronde van de afvalronde overslaan en staan in de achtste finales.



Het toernooi van Wenen behoort tot de vijfsterrentoernooien van de World Tour, na het WK de hoogste categorie.