Politie zet actie voort: geldboetes worden niet geïnd

ASSEN - De politievakbonden roepen hun achterban op vanaf donderdag geen geldboetes en achterstallige betalingen meer te innen. Ze doen dat uit protest tegen de stukgelopen cao-onderhandelingen. De actie komt bovenop de al lopende actie: het niet uitschrijven van bekeuringen.

Mensen die een overtreding begaan krijgen wel een boete. "Als je een bekeuring krijgt, ontvang je thuis een acceptgiro die je normaal gesproken moeten invullen en opsturen", zegt Albert Springer uit Eext van de Nederlandse Politie Bond (NPB). "Nu kan men deze open laten."De politie bekijkt of de acties van de bonden juridisch zijn toegestaan. Afgelopen week wezen de gezamenlijke politiebonden het nieuwe cao-voorstel van de werkgever definitief af. De bonden willen structurele oplossingen voor de werkdruk van de 65.000 politiemedewerkers en dat missen ze in het voorstel. Wel zijn de bonden en werkgever voorzichtig met elkaar om de tafel gaan zitten voor verkennende gesprekken. Die gesprekken lopen inmiddels.Springer is niet bang dat de maatregelen leiden tot gevaarlijke situaties of misbruik. "Tijdens de periode dat we geen bekeuringen uitschreven is het aantal overtredingen niet toegenomen. En dat was ook het geval toen er twee jaar geleden actie werd gevoerd. Mensen gaan niet bewust overtredingen maken omdat de politie actie voert." Volgens Springer is de bereidwilligheid voor actievoeren erg groot. "Ze hebben erg veel actieboekjes moeten laten drukken."Vorige week boden minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en korpschef Erik Akerboom 7 procent meer loon tot en met 2020, aangevuld met een eenmalige uitkering van 500 euro in 2019. Bovendien zouden agenten volgens dat aanbod meer invloed krijgen op hun eigen rooster. De vakbonden wezen dit bod af en noemden het 'naar buiten toe goede sier maken'.