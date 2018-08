Deel dit artikel:











De laatste vinkjes op de bucketlist van Stijn en Jasper Stijn en Jasper in het slotakkoord van Lloret de maar het kan ook dichtbij (foto: RTV Drenthe) Stijn en Jasper gaan voor de laatste keer op pad voor Lloret de maar het kan ook dichtbij (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Stijn en Jasper Steenhuis zijn weer op pad om vinkjes te verzamelen voor de bucketlist. Dit keer wagen ze zich onder meer aan een citytrip in Meppel en Assen, staan ze oog in oog met wilde dieren en nemen ze het er goed van in een luxueus hotel.

Het is de laatste van de reeks afleveringen van Llorret de maar het kan ook dichtbij. De neven Steenhuis ontdekken in dit programma hoe geschikt Drenthe is als vakantieprovincie.



Na Drenthe Nu kun je kijken hoe het het duo dit keer vergaat met het afstrepen van de activiteitenlijst. Hieronder alvast een voorproefje.