Waarom hoeft advocaat Zegveld niet bang te zijn voor straf? Aangifte tegen advocaat Liesbeth Zegveld

ASSEN - Tientallen oud-mariniers doen aangifte tegen advocaat Liesbeth Zegveld wegens smaad en laster. De mariniers volgen het voorbeeld van Jannes de Jong die als eerste aangifte deed tegen de advocaat. Zegveld staat de nabestaanden van twee Molukse treinkapers bij.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De mariniers vinden dat Zegveld hen neerzet als gewetenloze moordmachines en dat strookt naar hun oordeel niet met de werkelijkheid. "Wij zijn goed opgeleid en hebben de gijzeling van de trein in De Punt beëindigd met zo min mogelijk bloedvergieten", zei oud-marinier Klaas Wit eerder deze week.



Emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos bekeek de aangifte van de mariniers op verzoek van RTV Drenthe.



Hoe bijzonder is deze aangifte?

"Ik ken geen voorbeelden van aangiften tegen advocaten wegens uitlatingen in het kader van de uitoefening van hun beroep. Wel van tuchtrechtelijke vervolging en veroordeling. Uiteraard heb ik het nu over Nederland; in vele andere landen ligt dat wel anders!"



Hoe ver mag een advocaat gaan?

"De uitingsvrijheid van de advocaat is ruim. Ook voor derden grievende uitlatingen zijn toegestaan, tenzij deze onnodig grievend zijn."



Zijn er voorbeelden van een tuchtrechtelijke vervolging?

"Advocaat mr. Meindert Stelling werd geroyeerd als advocaat. Hij vergeleek rechters en medewerkers van het Openbaar Ministerie die het niet met het standpunt van zijn cliënten (anti-kernbom-activisten) eens waren met magistraten, die in Nazi-Duitsland heulden met het regime. Stelling bleef dat jaren volhouden, met uiteindelijk het royement als gevolg".



De mariniers nemen het Liesbeth Zegveld bijzonder kwalijk dat zij ook buiten de rechtszaal beschuldigingen uit aan het adres van de mariniers, maakt dit verschil?

"Het maakt niet uit of de uitlating binnen of buiten de rechtszaal is gedaan. Het staat de advocaat vrij om standpunten van zijn cliënten ook buiten de rechtszaal in het openbaar toe te lichten."



Hoe groot is de kans dat Liesbeth Zegveld door het Openbaar Ministerie zal worden vervolgd?

"De kans dat mr. Zegveld wordt vervolgd acht ik zeer klein. Zij deed de uitlatingen die in de klachten worden vermeld in het kader van haar beroepsuitoefening, ter toelichting van de standpunten van haar cliënten. Dat de rechtbank haar betoog niet volgt doet daar niet aan af."



Welke straf kan een rechter opleggen voor smaad of laster?

"Het wettelijk maximum gesteld op smaad is weliswaar een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 20.500 euro, maar in de regel worden niet al te hoge geldboetes opgelegd".