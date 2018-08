Deel dit artikel:











Vrouw maakt tippel langs Europaweg-Zuid De vrouw is door een automobiliste naar een veilige plek gebracht (foto: Pixabay)

ASSEN - Een prachtige dag om een wandeling te maken, moet een oudere vrouw vandaag gedacht hebben. Alleen de route van de wandeling was vrij gewaagd: langs de Europaweg-Zuid.

Na een poos stopte een automobiliste om de vrouw naar een veilige plek te brengen, waar de auto's niet met 70 kilometer per uur langs haar scheren. Vervolgens kwam de politie ter plaatse, die haar naar haar verpleegtehuis bracht, meldt de politie Noord-Drenthe op haar Instagram.



De politie was benieuwd naar haar leeftijd, aangezien de vrouw op leeftijd al een flinke tippel achter de rug had. "Wat denk je?" vroeg ze. Nadat de politie vleiend '28' antwoordde, sloot de vrouw het avontuur lachend af.