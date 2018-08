Brandweer blijft druk met blussen afvalberg Nieuw-Dordrecht

NIEUW-DORDRECHT - ​Het blussen van de brand in een grote afvalberg in Nieuw-Dordrecht gaat ook vandaag nog door. Ook wordt gekeken of het leger opnieuw nodig is bij bestrijding van de brand.

"Het kan nog wel één of twee dagen duren voordat deze brand is geblust", zei Tessa Kluter van de brandweer gisteren al tegen RTV Drenthe. Bij een brand in een afvalhoop is dat volgens haar gebruikelijk, omdat het blijft smeulen.De gemeente Emmen raadt omwonenden aan vanwege de nog altijd durende sterke rookontwikkeling de ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.In de loop van de ochtend wordt bekeken of weer een beroep moet worden gedaan op Defensie om te helpen bij het blussen, zoals ook gisteren het geval was. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen.De brand bij een recyclingbedrijf aan de Oosterwijk Westzijde werd gisterochtend ontdekt . De afvalberg bestaat onder meer uit plastic, hout en sloopafval. Ook is er een opslag met autobanden die door de brandweer wordt natgehouden. Het recyclingbedrijf ligt op een industrieterrein.Het is nog niet bekend of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er zijn metingen verricht, maar volgens de gemeente duurt het enkele dagen voordat de resultaten bekend zijn. De gemeente adviseert daarom de komende dagen geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten.De rookpluim van de brand was gisteren tot in de wijde omtrek te zien. Bij RTV Drenthe kwamen foto's binnen uit onder meer Orvelte, Wijster en Valthermond. Bekijk ze op onderstaande kaart.