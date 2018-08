Deel dit artikel:











Kor ging op de foto met 3.500 profvoetballers Was de foto met Anco Jansen de 3.500e? (Foto: Kor Louissen) Eerder vereeuwigde Kor zichzelf al met onder andere Robin van Persie (Foto: Kor Louissen)

KLAZIENAVEEN - Iedere voetballiefhebber heeft wel ergens een album liggen met voetbalplaatjes of stickers. Kor Louissen uit Klazienaveen gaat nog een stapje verder. Hij gaat elk seizoen op de foto met alle spelers en trainers uit de eredivisie.

Zijn bijzondere hobby begon volgens Kor toen hij zijn zoon een keer af moest zetten in Amsterdam. "Ik ben supporter van Ajax en liep langs de ArenA toen ik ineens allemaal voetballers zag lopen. Toen dacht ik 'dat is mooi!' en ik ben met iedereen op de foto geweest."



'Jari Litmanen moet nog'

De Amsterdamse fotosessie wakkerde een verzameldrift in Kor aan en dat groeide uit tot een imposante collectie van 3.500 foto's. Het doel van de fotoverzamelaar is ieder jaar alle spelers en trainers van de achttien eredivisieclubs van dat seizoen op de gevoelige plaat vast te leggen.



En daar zitten door de jaren heen grote namen tussen. "Een paar van de mooiste zijn foto's met Dennis Bergkamp, Stefan Pettersson en Robin van Persie. Die van Jari Litmanen moet nog.



Wie wordt de 3.500e?

Bij sommige clubs kennen ze Kor inmiddels goed. "Als ik bij Heracles Almelo kom, dan ziet assistent-trainer René Kolmschot me al aankomen. Hij vraagt dan 'wie moet je vandaag hebben?' en dan regelt hij dat voor me", vertelt Kor.



Vandaag was FC Emmen aan de beurt en daar maakte Kor zijn 3.500e foto, maar wie die eer precies krijgt weet Kor niet zeker. "Het kan Dick Lukkien zijn, maar ook Anco Jansen of Hilal Ben Moussa."