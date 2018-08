Zoek het uit! - Asbestverwijdering of het oudste dorp van Drenthe?

ASSEN - Asbest is slecht voor de gezondheid en daarom moet het afgevoerd worden door speciale bedrijven. Maar waar gaat het spul dan naartoe? En is Tynaarlo écht het oudste dorpje van Drenthe?

Ook in augustus mag je weer je stem uitbrengen op de vraag waarop jij graag het antwoord wil weten!Riekus Nieborg uit Dalen vraagt zich af wat er gebeurt met het asbest dat verwijderd wordt van de Drentse daken. "Omdat er vaak illegaal asbest gestort wordt, wil ik weten wat er eigenlijk hoort te gebeuren met dat spul." Vanaf 2024 zijn asbestdaken definitief verboden en daarom wordt nu hard gewerkt om daken te saneren. Driekwart van de asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven. Het verbod geldt met name voor asbestdaken waarbij de platen in contact staan met de buitenlucht.Hendrik Klaassens uit Tynaarlo wil weten of zijn dorpje écht het oudste dorp van Drenthe is. Meerdere dorpen claimen het oudste te zijn, maar wat is nu echt van waar? Is het Tynaarlo of toch Noordbarge of Vries, of zelfs Anderen of Drouwen?Deze maand mag jij weer kiezen van welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In juli kon je kiezen tussen vragen over het Theehuisje in Assen of grote stenen in de tuinen van Exloo.De vraag 'Waarom liggen er grote stenen in de tuinen van veel huizen in de oude kern van Exloo?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 843. De vraag 'Waarom heet het kleine huisje achter het ziekenhuis in Assen het Theehuisje?' kon rekenen op 743 stemmen. In totaal brachten 1586 mensen hun stem uit.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Waarom liggen er grote stenen in de tuinen van veel huizen in de oude kern van Exloo?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten!Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.