Stelling: Ik wil best vrachtwagenchauffeur worden

ASSEN - Eind vorig jaar was er een tekort van zevenduizend vrachtwagenchauffeurs en dat gat wordt nog groter als dit jaar nog eens bijna negenduizend truckers met pensioen gaan.

De brancheorganisatie in het wegtransport voor het midden- en kleinbedrijf, de ERN, wil dat verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) maatregelen neemt. "Als er niet snel wat gebeurt, valt de economie stil’’, zegt voorzitter Klaas de Waardt van de ERN in het Algemeen Dagblad Het tekort aan chauffeurs komt onder meer door de opbloeiende economie. De transporteurs krijgen steeds meer opdrachten. De Waardt heeft minister Van Nieuwenhuizen een plan gestuurd dat er toe moet leiden dat elfduizend gepensioneerde truckers weer aan het werk gaan.Is het nu echt nodig om gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs weer aan het werk te zetten of moeten jongere mensen dat werk oppakken? Zou jij vrachtwagenchauffeur willen worden om onder meer te voorkomen dat onze winkels in de toekomst niet meer bevoorraad worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of je bereid bent te stoppen met vliegen binnen Europa vanwege het milieu. De meeste mensen zijn dat niet: 70,2 procent. 29,8 procent is daartoe wel bereid.