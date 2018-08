Maisboer haalt mislukte oogst alvast van het land

NOOITGEDACHT - Maisboer Ben Eiten uit Nooitgedacht kiest eieren voor zijn geld en haalt nu al zijn maisoogst binnen, terwijl de mais nog helemaal niet klaar is voor de oogst.

Dorre akkers, het hitteplan is opnieuw van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.