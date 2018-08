Deel dit artikel:











Waterschap: Boeren houden zich aan beregeningsverboden Inspecteur Zenno Hornstra laat zien hoe weinig water er nog in sloten rondom Veendijk staat (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Via het IJsselmeer en de Drentse Hoofdvaart wordt water in de sloten gelaten (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Alleen vlak bij de Drentse Hoofdvaart is het slootwater nog op peil (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

VEENDIJK - Boeren blijken zich goed aan het beregeningsverbod te houden. Dat zeggen controleurs van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

RTV Drenthe maakte een rondje door het Drentse deel van het gebied van Drents Overijsselse Delta met inspecteur Zenno Hornstra van het waterschap.



IJsselmeer

Het waterschap pompt water uit het IJsselmeer naar de Drentse Hoofdvaart. Volgens inspecteur Hornstra is in onze provincie op veel plekken goed te zien dat het waterpeil veel lager staat dan normaal: "Je kunt gewoon zien dat de peilen tussen de 30 en 35 centimeter zijn gezakt. We kunnen het niet op peil houden." Het water verdampt door de zon en verdwijnt in de grond - en volgens de inspecteur gaat dat hard.



Controle

Bij het controleren kijken de inspecteurs vooral goed rond. Ze letten erop of er beregend wordt en of er haspels en pompen staan. Het beregeningsverbod geldt vooral voor het gebruik van oppervlaktewater, maar boeren die dicht bij natuurgebieden wonen, mogen soms ook geen grondwater gebruiken.



Boetes

Voor bedrijven kunnen de boetes flink oplopen. "De eerste is 1.500 euro, maar de tweede 15 duizend euro en een derde zelfs 35 duizend euro", zegt inspecteur Hornstra. Voor particulieren is de boete 550 euro.