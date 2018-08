'Watertekort in Nederland: vanaf vanmiddag extra maatregelen'

DEN HAAG - Er worden extra maatregelen genomen in verband met de droogte. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt vanmiddag bekend dat de zogenoemde droogtefase wordt opgeschaald.

Dat er extra maatregelen worden getroffen, blijkt uit vertrouwelijke stukken waarover RTV Oost beschikt. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt aan de omroep dat het zogenoemde droogteniveau vanmiddag wordt opgeschaald.De maatregelen vloeien voort uit crisisberaad van de Landelijke Commissie Waterverdeling. Daarin zitten onder meer het KNMI, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provinciebesturen.Deze Landelijke Commissie Waterverdeling was gisteren de hele dag bijeen en heeft tot laat vergaderd over de problemen die de aanhoudende droogte met zich meebrengt.Besloten is nu om op te schalen van droogtefase 1 naar fase 2: een maatregel die in ons land slechts eens in de vijf jaar wordt ingevoerd en alleen van kracht wordt als er een watertekort is.Bij fase 1 gaat het om een dreigend watertekort, bij fase 2 is daar daadwerkelijk sprake van. De laatste keer dat fase 2 van kracht werd, was in 2011. Destijds waren de maatregelen echter aanzienlijk minder ingrijpend en omvangrijk.Bij fase 2 wordt vooral ingezet op veiligheid. Vandaar dat vooral wordt ingezet op dijkbewaking. Daarna volgen maatregelen voor respectievelijk de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw. Naar verwachting volgen ook maatregelen als een eventueel sproeiverbod of het dichthouden van sluizen.De exacte maatregelen worden tijdens een persconferentie vanmiddag om 13.00 uur nader bekendgemaakt.