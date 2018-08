Zoek het uit! - Is De Hondsrug van invloed op het weer?

ASSEN - Is De Hondsrug van invloed op het weer? Dat vraagt Marcel Ophof uit Nieuw Buinen zich af.

We kregen bij Zoek het uit! meerdere vragen binnen die met dit thema te maken hebben. Er wordt vaker beweerd dat De Hondsrug zorgt voor een verandering in het weer, dat buien er niet of juist wel overheen trekken, of dat de onweersbuien daar zwaarder zijn. Wij gingen op onderzoek uit om te kijken of dat klopt!En waar beter aan te kloppen dan bij RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. En hij heeft het antwoord! "Een paar dagen in het jaar kun je heel duidelijk verschillen zien in het weer als je kijkt naar de oostkant en de westkant van De Hondsrug. Bijvoorbeeld op 1 juni van dit jaar, toen waren er zware onweersbuien. Die kwamen uit het oosten over Drenthe heen. De lucht ging stijgen, de twintig meter hoge Hondsrug gaf een extra stimulans voor die buien om te stijgen, waardoor er aan de andere kant van De Hondsrug enorm veel regen viel."Met onze rubriek 'Zoek het uit! ' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!