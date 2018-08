Deel dit artikel:











Op Fietse: De Meren en Madenroute door De Onlanden De Onlanden ligt tussen het Paterswoldsemeer en het Leekstermeer in (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met met Marketing Drenthe de Meren en Madenroute die door De Onlanden gaat.

Waar: De Onlanden

Vertrekpunt: Knooppunt 35 in Peize.

Afstand: 39 kilometer

Route: klik hier



Tussen het Paterswoldsemeer en het Leekstermeer ligt natuurgebied De Onlanden. Het is een natuurgebied, maar wordt ook gebruikt voor waterberging zodat de Groningers droge voeten houden. En je ziet niet alleen de waterberging voor de Groningers, de tocht komt ook langs de stad Groningen.



De Onlanden, in de kop van Drenthe, is weids en waterrijk. Je hebt er moerasbossen en vochtige graslanden, maar ook typische brinkdorpjes. Rondom het Leekstermeer leven veel watervogels, zoals de roerdomp.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur. Tussen het Paterswoldsemeer en het Leekstermeer ligt natuurgebied De Onlanden. Het is een natuurgebied, maar wordt ook gebruikt voor waterberging zodat de Groningers droge voeten houden. En je ziet niet alleen de waterberging voor de Groningers, de tocht komt ook langs de stad Groningen.De Onlanden, in de kop van Drenthe, is weids en waterrijk. Je hebt er moerasbossen en vochtige graslanden, maar ook typische brinkdorpjes. Rondom het Leekstermeer leven veel watervogels, zoals de roerdomp.