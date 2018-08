Mattijn Lahuis (30) uit Hoogeveen vermist na kajaktocht in Laos

HOOGEVEEN - De 30-jarige Mattijn Lahuis uit Hoogeveen wordt sinds maandag vermist in Laos.

Lahuis was met twee vrienden en een gids aan het kajakken in de jungle in het land. Toen hij met zijn kajak in een sterke stroming terecht kwam, botste Lahuis tegen een boom in het water. De boot sloeg om en sindsdien wordt de Hoogevener vermist.Ook de andere kajakken sloegen om, maar de gids en twee vrienden van Lahuis wisten op de wal te kruipen, schrijft de familie van de Hoogevener. Volgens hen zoekt de lokale politie samen met vrijwilligers naar Lahuis in de rivier en de omliggende dorpjes.Volgens de familie is het belangrijk dat met een helikopter gezocht wordt boven het gebied waar Lahuis vermist is geraakt. Zij zijn een geldinzameling begonnen om een zoektocht naar Mattijn te bekostigen.Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met de familie van Lahuis in Nederland, laat een woordvoerder aan de NOS weten. Het contact verloopt via de ambassade in het Thaise Bangkok. Zij houden de zoekactie nauwlettend in de gaten, volgens de woordvoerder. "Zelf kan de Nederlandse overheid geen zoekactie opzetten", zegt hij.