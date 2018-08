Deel dit artikel:











Watertekort in Drenthe, maar genoeg drinkwater Ondanks de droogte nog steeds genoeg drinkwater (Foto: Arjan Pat)

ASSEN - Ook in Drenthe is er sprake van een watertekort. Dat bleek zojuist op een persconferentie over de aanhoudende droogte in Nederland van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Vanwege de aanhoudende droogte is er landelijk inmiddels opgeschaald naar niveau 2, de voorlaatste fase voordat er een crisissituatie is.



Genoeg drinkwater

Op de persconferentie werd benadrukt dat er genoeg drinkwater is voor nu en in de komende periode. Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat: "De kraan blijft áán, ik hoop alleen wel dat u hem af en toe uitzet."



Afspraken

Ze geeft aan dat er op regionaal en lokaal niveau afspraken over watergebruik gemaakt gaan worden. "Het kan dat op de ene plek de scheepvaart voorrang krijgt en ergens anders de landbouw of natuur."Wel zijn er gevolgen voor de landbouw, natuur, scheepvaart en industrie.



IJsselmeer

De Drentse waterschappen mogen het IJsselmeer blijven gebruiken om water uit te pompen. Maar ze mogen niet meer gaan pompen dan dat ze de afgelopen weken al deden.



De Drentse waterschappen maken waarschijnlijk vanmiddag bekend welke maatregelen er gaan gelden in Drenthe.