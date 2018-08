Deel dit artikel:











Boeren krijgen hulp, maar geen compensatie voor droogte Boeren krijgen hulp, maar geen geld (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

DEN HAAG - Boeren krijgen van de overheid geen compensatie voor schade die ze oplopen door de droogte. Daar staat tegenover dat ze wel langer mest mogen uitrijden op de akkers.

Minister Carola Schouten van Landbouw komt deels tegemoet aan een dringende oproep van land- en tuinbouworganisatie LTO. Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer wat meer tijd om te groeien.



Ondernemersrisico

Schouten onderkent de ernst van de situatie door de aanhoudende droogte en hitte. "Het is voor boeren en telers een zware en onzekere tijd'', aldus haar woordvoerder. Compensatie is niet aan de orde omdat droogte volgens de woordvoerder een verzekerbaar ondernemersrisico is.



Aandringen bij Europa

Het ministerie gaat bij de Europese Commissie aandringen op coulance bij de regels voor het omploegen van grasland. Als de boeren van Europa wat meer tijd en ruimte krijgen, is er later in het jaar meer veevoer beschikbaar.



Prei krijgt hulp

Als laatste mogen boeren die prei verbouwen een extra bestrijdingsmiddel gebruiken om die groente beter te kunnen laten groeien.