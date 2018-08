Soort van de maand: de egel

Er is weer een nieuwe maand aangebroken, dus is het tijd voor een nieuwe Soort van de Maand. In de maand augustus zetten wij samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Staatsbosbeheer de egel in het zonnetje.

Je hebt hem vast wel eens gezien: de egel. Het zoogdier komt in een groot deel van Europa voor. Bijzonder is dat hij ook in Nieuw-Zeeland leeft. In 1885 werden egels meegenomen en daar uitgezet om ongedierte te bestrijden. Hetzelfde gebeurde in de jaren negentig van de vorige eeuw op de Azoren.De egel is een insecteneter die in veel landschappen kan leven. Als er maar genoeg planten en bloemen vlak boven de grond groeien en de bodem niet te vochtig is, voelt de egel zich op veel plekken thuis.Hoewel zijn buik dicht bij de grond zit, heeft een egel vrij lange poten met vijf tenen. Zijn kop is spits, hij heeft zwarte ogen en op zijn snuit zitten tien paar snorharen. Ook heeft een egel een staart, die verstopt zit tussen zijn stekels.Deze stekels gaan zo'n achttien maanden mee. Een volwassen egel heeft zo'n zevenduizend stekels, die zo'n anderhalf tot twee centimeter lang zijn. Bij gevaar rolt de egel zich op, zodat alleen zijn stekelvacht nog zichtbaar is.De sporen van een egel zijn goed te herkennen. Zo zie je bij zijn pootafdruk een duidelijke afdruk van zijn voet en tenen. De achtervoet is smaller dan de voorvoet en aan de vierde teen zit een lange nagel.Ook de poep van de egel is herkenbaar. Egels leggen een lange, glanzende zwarte drol met aan het einde een puntje. De drol is zo'n drie tot zes centimeter lang. In de poep zie je vaak de gekleurde pantsers van een kever.Misschien heb je wel een egel in je tuin zonder dat je het weet. Kijk eens goed of je egelpoep kunt vinden. Als een egel ’s avonds wakker wordt, heeft hij dorst en drinkt hij graag een slokje water.Hoe vind je de egel?1. Zet in voor- en achtertuin schoteltjes of lage bakjes water neer.2. Ga vlak voor zonsondergang met een zaklamp in de buurt van de egel drinkplaats zitten. Zit stil en wacht tot de egel komt drinken.3. Zet ’s avonds de poort open, zodat niet alleen de katten maar ook egels en steenmarters makkelijk door je tuinreservaat kunnen bewegen.