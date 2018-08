Op fietse: de geschiedenis in op Landgoed Rheebruggen

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Stichting het Drentse Landschap langs rondom Uffelte en bezoeken we Landgoed Rheebruggen.

Op pad in de Drentse natuur.

Vandaag fietsen we een afwisselende tocht langs verschillende Drentse natuurgebieden. Zo kom je langs de Wapserveensche Aa, over het Dwingelderveld en Holtingerveld, door het Westerzand en Oosterzand en langs Landgoed Rheebruggen.Landgoed Rheebruggen werd in de middeleeuwen gesticht aan de oostoever van de Dwingelerstroom. Het landgoed dook voor het eerst in de boeken op, toen Evert van Eshen belasting aan de bisschop van Utrecht moest betalen. Later kwam het landgoed in handen van de familie Van den Clooster, die het enkele eeuwen in het bezit had. Sinds 1972 is het in handen van Stichting het Drentse Landschap.