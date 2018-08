Deel dit artikel:











Grote woningbrand in Valthermond; man redt baby en honden Naastgelegen woningen werden gespaard (foto: De Vries Media) De woning is flink beschadigd door de brand (Foto: Peter Postema/RTV Drenthe) In de woning woedde een grote brand (foto: De Vries Media) Een kraan sloopt de woning (foto: Van Oost Media) Een kraan sloopt de woning (foto: Van Oost Media)

VALTHERMOND - Aan het Zuiderdiep in Valthermond woedde vanmiddag een grote woningbrand.

De bewoners konden op tijd uit de woning komen. Toen de eigenaar de brand opmerkte snelde hij naar binnen en redde een baby en een hond met pups. Die bleven ongedeerd. Ook nam de man een kat mee. Die heeft het door de vele rook niet overleefd. Twee andere katten zijn in de woning achtergebleven.



De woning kan als verloren worden beschouwd en wordt gesloopt door een kraan. Twee woningen ernaast werden natgehouden door de brandweer, om te voorkomen dat het vuur over zou slaan.



Over de oorzaak is nog niets bekend.